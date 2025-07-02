В России мошенники начали выдавать себя за сотрудников военкомата

В России мошенники представляются сотрудниками военкомата и выманивают у россиян коды авторизации от «Госуслуг». Об этом 2 июля сообщил «Вестник Киберполиции России». Злоумышленники под предлогом оформления приписного свидетельства или уточнения данных злоумышленники вступают с гражданами в диалог в мессенджере WhatsApp и просят сообщить им код электронной очереди. Случаи обмана зафиксированы в Нижегородской области и Волгограде. Россиянам напомнили, что органы государственной власти, включая военкоматы, не звонят в мессенджерах.

В России мошенники представляются сотрудниками военкомата и выманивают у россиян коды авторизации от «Госуслуг». Об этом 2 июля сообщили в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

Как указано в публикации, злоумышленники под предлогом оформления приписного свидетельства или уточнения данных злоумышленники вступают в диалог в мессенджере WhatsApp* и просят сообщить им код электронной очереди.

Случаи обмана зафиксированы в Нижегородской области и Волгограде.

Россиянам напомнили, что органы государственной власти, включая военкоматы, не звонят в мессенджерах.

*принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией