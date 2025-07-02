В России кратно нарастили производство по всем видам вооружения

Алиханов добавил, что на совещаниях у российского президента Владимира Путина по проекту госпрограммы вооружения промышленность подтвердила готовность полностью реализовать все заявленные планы. Министр также отметил, что государство продолжает наращивать мощности оборонно-промышленного комплекса, чтобы обеспечивать потребности СВО и реализовать экспортный потенциал.

В рамках «правительственного часа» в Совфеде глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что Россия кратно нарастила производство по всем видам вооружения. Его слова в среду, 2 июля, передало ТАСС.

Алиханов добавил, что на совещаниях у российского президента Владимира Путина по проекту госпрограммы вооружения промышленность подтвердила готовность реализовать все заявленные планы.

Министр также отметил, что государство продолжает наращивать мощности оборонно-промышленного комплекса (ОПК), чтобы обеспечивать потребности СВО и реализовать экспортный потенциал.