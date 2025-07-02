В России хотят ввести штрафы за опоздание общественного транспорта

Депутаты предложили штрафовать должностные лица на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, ИП — от 5 до 10 тысяч рублей, юрлица — от 10 до 30 тысяч рублей. Административная ответственность не наступит, если общественный транспорт опоздал по причинам, которые от него не зависят. Помимо этого, предлагается установить предел задержки отправления на остановку, после которого грозит штраф: для городского — 15 минут, для пригородного — 30 минут, для междугороднего — 1 час, для международного — 4 часа.

В России хотят ввести штрафы для перевозчиков за опоздание общественного транспорта. С соответствующей инициативой выступили депутаты Госдумы, передало РИА Новости 2 июля.

«Законопроектом предлагается закрепить административную ответственность за нарушение расписания регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим транспортом», — говорится в сообщении.

Так, авторы инициативы предложили штрафовать должностные лица на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, ИП — от 5 до 10 тысяч рублей, юрлица — от 10 до 30 тысяч рублей. Административная ответственность не наступит, если общественный транспорт опоздал по причинам, которые от него не зависят.

Помимо этого, предлагается установить предел задержки отправления на остановку, после которого грозит штраф: для городского — 15 минут, для пригородного — 30 минут, для междугороднего — 1 час, для международного — 4 часа.