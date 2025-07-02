В Окском заповеднике родились барсучата

Специалисты рассказали, что на территории заповедника родились три барсучонка."В мае барсучиха вытаскивала беспомощных детенышей из норы за шкирку, чтобы они приняли солнечные ванны, а сейчас малыши по размеру почти догоняют родителей", — отметили в посте. Помимо барсуков, в заповеднике появились новорожденные кабанята и лосята.