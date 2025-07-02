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В Кремле прокомментировали обострение отношений между Россией и Азербайджаном
Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава СК Александр Бастрыкин сейчас находится в постоянном контакте с генпрокурором Азербайджана. Обсуждаются вопросы, которые представляются проблемными. Представитель Кремля добавил, что задержания в Екатеринбурге прошли в рамках расследования преступлений, в том числе против граждан Азербайджана. По его словам, Москва будет защищать интересы россиян, которых жестко задержали в Азербайджане. Россия, как отметил Песков, использует для этого все имеющиеся средства. Представитель Кремля также заявил, что Украина вышла на контакт с Азербайджаном, чтобы «подлить масло в огонь», спровоцировать Баку на эмоциональные действия.

В Кремле прокомментировали обострение отношений между Россией и Азербайджаном. Об этом сообщили 2 июля в Telegram-канале «Осторожно, новости».

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава СК Александр Бастрыкин сейчас находится в постоянном контакте с генпрокурором Азербайджана. Обсуждаются вопросы, которые представляются проблемными.

Представитель Кремля добавил, что задержания в Екатеринбурге прошли в рамках расследования преступлений, в том числе против граждан Азербайджана. По его словам, Москва будет защищать интересы россиян, которых жестко задержали в Азербайджане. Россия, как отметил Песков, использует для этого все имеющиеся средства.

Представитель Кремля также заявил, что Украина вышла на контакт с Азербайджаном, чтобы «подлить масло в огонь», спровоцировать Баку на эмоциональные действия.

Песков отметил, что Россия никогда не угрожала и не угрожает Азербайджану, первопричиной событий стали действия по раскрытию преступлений, в том числе против их граждан.

Напомним, обострение политических отношений между Россией и Азербайджаном возникло после задержания представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге, в результате которых погибли два человека. А также последовавшие аресты россиян в Баку.

По данным РИА Новости, региональное управление СК 28 июня сообщило о задержании участников преступной группы по делу о заказных убийствах в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах. По делу проходят десять фигурантов.

Один из них, по предварительным данным, умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливают. Несколько подозреваемых дали признательные показания и сотрудничают со следствием. Суд арестовал до 19 июля шестерых — Аяза, Акифа, Мазахира и Бакира Сафаровых, Ахлимана Гянджиева и Шахина Лалаева.

В понедельник, 30 июня, МВД Азербайджана объявило о проведении «операции» в офисе Sputnik. Среди сотрудников агентства есть россияне. К ним никого не пускали, даже дипломатов. Через несколько часов азербайджанские силовики безосновательно задержали главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Суд арестовал их на четыре месяца.

Во вторник, 1 июля, МВД Азербайджана заявило, что всего задержанию подверглись восемь человек. МИД России вызвал посла Азербайджана: ему выразили протест из-за недружественных действий Баку и заявили, что действия российских силовиков в Екатеринбурге были законны. Ведомство потребовало немедленно освободить задержанных российских журналистов.