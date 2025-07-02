В ДТП в Рязанском районе пострадал двухлетний ребенок

Авария случилась во вторник, 1 июля, на 485-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». 35-летняя жительница Клепиковского района на «Рено Логан», по предварительной информации, не справилась с управлением и съехала с дороги. В результате происшествия водителю, а также его пассажирам в возрасте двух и 47-ми лет потребовалась медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка.

В ДТП в Рязанском районе пострадал двухлетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Авария случилась во вторник, 1 июля, на 485-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо».

35-летняя жительница Клепиковского района на «Рено Логан», по предварительной информации, не справилась с управлением и съехала с дороги.

В результате происшествия водителю, а также его пассажирам в возрасте двух и 47-ми лет потребовалась медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка.