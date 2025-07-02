В центре Рязани две улицы останутся без света 3 июля

Ресурса не будет с 10:00 до 17:00 в связи с проведением работ по капитальному ремонту ТП-5 по следующим адресам: Рыбацкая д. 40, 42, 42к1; Лесопарковая д. 17/6- 42, 61, 63, 65, 12/3, 2/б.