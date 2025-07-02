Скончался актер из сериала «Каменская»

Алексею Новицкому было 75 лет. Он скончался 1 июля. Причина смерти не указана. Прощание состоялось 2 июля в крематории Хованского кладбища. Алексей Новицкий участвовал в разных спектаклях московского драмтеатра «Сфера», в том числе «Смех во мраке», «Без названия» и других. В кино он известен по роли в детективном сериале «Каменская».