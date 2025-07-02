Синоптик рассказал, когда в Рязанскую область вернется жаркая погода

Мощный циклон продолжает кружить над Европейской территорией России, постепенно смещаясь на северо-восток. В его тыловой части, в том числе в Рязанской области, сегодня еще не исключены кратковременные дожди и грозы с локальными усилениями ветра до 12-17 м/с. Начиная с завтрашнего дня погода будет постепенно приближаться к летним климатическим нормам, в четверг ощутимо потеплеет. А в пятницу уже местами до +30°С, хотя ночи останутся довольно прохладными.

Синоптик рассказал, когда в Рязанскую область вернется жаркая погода. Информация появилась в Telegram-канале «Будни провинциального метеоролуха».

По его словам, мощный циклон продолжает кружить над Европейской территорией России, постепенно смещаясь на северо-восток.

В его тыловой части, в том числе в Рязанской области, сегодня еще не исключены кратковременные дожди и грозы с локальными усилениями ветра до 12-17 м/с.

Начиная с завтрашнего дня погода будет постепенно приближаться к летним климатическим нормам, в четверг ощутимо потеплеет. А в пятницу уже местами до +30°С, хотя ночи останутся довольно прохладными.

На выходных немного похолодает и днем, до конца недели остается вероятность локальных дождей и гроз. Вода в водоемах почти не прогревается, последние дни температура воды в Оке — около +17°С.