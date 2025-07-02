Школьница отравилась неизвестным веществом и выпала из пятиэтажки в Рязани

ЧП случилось ночью 2 июля. Отмечается, что девочка получила травму головы. Медики зафиксировали у нее признаки отравления неизвестным веществом. Пострадавшую госпитализировали в ОКБ.

Школьница отравилась неизвестным веществом и выпала из пятиэтажки в Рязани. Об этом сообщает « МК в Рязани ».

ЧП случилось ночью 2 июля. Отмечается, что девочка получила травму головы. Медики зафиксировали у нее признаки отравления неизвестным веществом.

Пострадавшую госпитализировали в ОКБ.