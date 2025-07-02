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Рыбное останется без электроэнергии 4 июля
Отмечается, что в пятницу, 4 июля, с 10:30 до 13:00 ресурса не будет на улицах: Ленинская; Октябрьская; Знаменская; Макаренко; Заготовительная; Международная; Павлова; Мичурина; Большая д. 41,43,45,47,49,51,53; Путейская; Кооперативная; Индустриальная; 1-я и 2-я Заводская, Заводской тупик; Транспортная; Есенина; Подгорная; Мира; Локомотивная;Революции; Комсомольская; Первомайская.

Рыбное останется без электроэнергии 4 июля. Об этом сообщает Telegram-канал района.

Отмечается, что в пятницу, 4 июля, с 10:30 до 13:00 ресурса не будет на улицах:

  • Ленинская;
  • Октябрьская;
  • Знаменская;
  • Макаренко;
  • Заготовительная;
  • Международная;
  • Павлова;
  • Мичурина;
  • Большая д. 41,43,45,47,49,51,53;
  • Путейская;
  • Кооперативная;
  • Индустриальная;
  • 1-я и 2-я Заводская, Заводской тупик;
  • Транспортная;
  • Есенина;
  • Подгорная;
  • Мира;
  • Локомотивная;
  • Революции;
  • Комсомольская;
  • Первомайская.