Рыбное останется без электроэнергии 4 июля

Отмечается, что в пятницу, 4 июля, с 10:30 до 13:00 ресурса не будет на улицах: Ленинская; Октябрьская; Знаменская; Макаренко; Заготовительная; Международная; Павлова; Мичурина; Большая д. 41,43,45,47,49,51,53; Путейская; Кооперативная; Индустриальная; 1-я и 2-я Заводская, Заводской тупик; Транспортная; Есенина; Подгорная; Мира; Локомотивная;Революции; Комсомольская; Первомайская.