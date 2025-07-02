Рыбное останется без электроэнергии 4 июля
Отмечается, что в пятницу, 4 июля, с 10:30 до 13:00 ресурса не будет на улицах: Ленинская; Октябрьская; Знаменская; Макаренко; Заготовительная; Международная; Павлова; Мичурина; Большая д. 41,43,45,47,49,51,53; Путейская; Кооперативная; Индустриальная; 1-я и 2-я Заводская, Заводской тупик; Транспортная; Есенина; Подгорная; Мира; Локомотивная;Революции; Комсомольская; Первомайская.
Рыбное останется без электроэнергии 4 июля. Об этом сообщает Telegram-канал района.
Отмечается, что в пятницу, 4 июля, с 10:30 до 13:00 ресурса не будет на улицах:
- Ленинская;
- Октябрьская;
- Знаменская;
- Макаренко;
- Заготовительная;
- Международная;
- Павлова;
- Мичурина;
- Большая д. 41,43,45,47,49,51,53;
- Путейская;
- Кооперативная;
- Индустриальная;
- 1-я и 2-я Заводская, Заводской тупик;
- Транспортная;
- Есенина;
- Подгорная;
- Мира;
- Локомотивная;
- Революции;
- Комсомольская;
- Первомайская.