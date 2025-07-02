Рязанские врачи спасли пациента с острым инфарктом миокарда

Мужчина обращался в кардиодиспансер более 20 лет назад. Тогда ему провели стентирование [процедура, при которой восстанавливается проходимость сосудов] двух коронарных артерий. Через 12 лет случилось повторное сужение просвета сосуда в одной из артерий. Пациента направили в московскую федеральную клинику, где провели операцию. Недавно 73-летний рязанец снова поступил в кардиодиспансер с инфарктом. При обследовании выяснилось, что один из шунтов перестал выполнять свои функции.

В Рязанском кардиодиспансере спасли пациента с острым инфарктом миокарда. Об этом 2 июля сообщила пресс-служба регионального минздрава в соцсетях.

Мужчина обращался в кардиодиспансер более 20 лет назад. Тогда ему провели стентирование [процедура, при которой восстанавливается проходимость сосудов] двух коронарных артерий. Через 12 лет случилось повторное сужение просвета сосуда в одной из артерий. Пациента направили в московскую федеральную клинику, где провели операцию.

Недавно 73-летний рязанец снова поступил в кардиодиспансер с инфарктом. При обследовании выяснилось, что один из шунтов перестал выполнять свои функции. Значительно суженным оказался ранее стентированный, «живой» сосуд.

«Таким образом, кровоснабжение сердца прекратилось на две трети. Оно висело на мамарном шунте как на волоске. Риск смертельного исхода при операции был крайне высоким. Но нужно было спасать жизнь пациента, и мы решили рискнуть.

Первым этапом мы исправили ранее стентированную артерию. А затем нам удалось восстановить проходимость „закрытого“ шунта, который стал причиной инфаркта. Удалили из него тромб и поставили стент в шунт, до этого проработавший 9 лет. Обычно срок службы венозного шунта 6-10 лет. С нашим стентом он продолжит свою работу. Мы дали шунту „вторую“ жизнь, а пациенту — третью», — рассказал руководитель Центра высоких технологий рентгенэндоваскулярной хирургии и аритмологии Рязанского кардиодиспансера Сергей Бирюков.

Отмечается, что ранее такие операции не проводились ни в одной клинике региона.

На данный момент пациент выписан домой.