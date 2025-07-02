Рязанец получил восемь лет колонии за убийство знакомого

По данным следствия, в июне 2022 года из-за личной неприязни мужчина нанес знакомому несколько ударов в область головы и туловища. От полученных травм пострадавший скончался в больнице. Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Рязанец получил восемь лет колонии за убийство знакомого. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в июне 2022 года из-за личной неприязни мужчина нанес знакомому несколько ударов в область головы и туловища. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.