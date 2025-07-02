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Рязанцы сообщили об изменении движения на перекрестке у гипермаркета «Глобус»
По словам водителей, на перекрестке у «Глобуса» в сторону Дашково-Песочни изменили движение по полосам."Теперь с левой только налево, со средней на обе Советские армии. Есть инфа у кого давно так? Будьте аккуратны, все едут по старой привычке", — отметили в посте. В комментариях рязанцы рассказали, что нововведения начали действовать со 2 июля.

Рязанцы сообщили об изменении движения на перекрестке у гипермаркета «Глобус». Об этом сообщается в паблике «Подслушано у водителей Рязани».

По словам водителей, на перекрестке у «Глобуса» в сторону Дашково-Песочни изменили движение по полосам.

«Теперь с левой только налево, со средней на обе Советские армии. Есть инфа у кого давно так? Будьте аккуратны, все едут по старой привычке», — отметили в посте.

В комментариях рязанцы рассказали, что нововведения начали действовать со 2 июля.