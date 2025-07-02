Рязанцы пожаловались на затопление улицы Интернациональной

Кадры сделали у дома № 16 на улице Интернациональной. На фото видно, что пройти невозможно, дорога полностью ушла под воду. «После каждого дождя появляется это болото на всю дорогу», — заявили местные жители.