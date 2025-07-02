Рязанцы пожаловались на свисающие на провода ветки деревьев

По словам местных, ветки свисают на провода у домов на улице Лермонтова."Ветка почти на проводах, спиливать ее никто не собирается. Писали уже в администрацию. В этих домах проживают в основном пожилые люди, самостоятельно проблему решить они не могут", — отметила местная жительница.

Рязанцы пожаловались на свисающие на провода ветки деревьев. Об этом они сообщили в Telegram-канале Rzn Life.

По словам местных, ветки свисают на провода у домов на улице Лермонтова.

«Ветка почти на проводах, спиливать ее никто не собирается. Писали уже в администрацию. В этих домах проживают в основном пожилые люди, самостоятельно проблему решить они не могут», — отметила местная жительница.