Рязанцы пожаловались на свисающие на провода ветки деревьев
По словам местных, ветки свисают на провода у домов на улице Лермонтова."Ветка почти на проводах, спиливать ее никто не собирается. Писали уже в администрацию. В этих домах проживают в основном пожилые люди, самостоятельно проблему решить они не могут", — отметила местная жительница.
Рязанцы пожаловались на свисающие на провода ветки деревьев. Об этом они сообщили в Telegram-канале Rzn Life.
По словам местных, ветки свисают на провода у домов на улице Лермонтова.
«Ветка почти на проводах, спиливать ее никто не собирается. Писали уже в администрацию. В этих домах проживают в основном пожилые люди, самостоятельно проблему решить они не могут», — отметила местная жительница.