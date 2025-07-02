Рязанцы пожаловались на очередь в травмпункте БСМП

По словам рязанцев, очередь образовалась в травмпункте БСМП на улице Стройкова."Человек 7 стояли в очереди, ждали сотрудника для рентгена. Где они, никто не знал. В регистратуре говорили, что не знают, врачи вопросы игнорировали. Значит после ухода заведующего все расходятся по домам?" - отметили в посте.