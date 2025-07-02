Рязанцы назвали желаемый уровень МРОТ

Отмечается, что в Рязани желаемый уровень минимального размера оплаты труда должен составлять 49300 руб., полгода назад, в январе 2025 года, эта сумма была равна 49600 руб., в сентябре 2024 года — 45800.