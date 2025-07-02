Рязанцев пригласили на экскурсию на самокатах

Экскурсионный маршрут познакомит участников с крупным железнодорожным узлом «Рязань-1» и «Рязань-2», монументом Победы и многими другими местами. Старт от библиотеки имени Сергея Есенина. Самокаты предоставляют.

Рязанцев пригласили на экскурсию на самокатах. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Отмечается, что каждый вторник в 11:00 на самокатах все желающие смогут исследовать Троицкую слободу — большой район старой Рязани, куда входит жилая застройка и промышленная зона.

Экскурсионный маршрут познакомит участников с крупным железнодорожным узлом «Рязань-1» и «Рязань-2», монументом Победы и многими другими местами.

Старт от библиотеки имени Сергея Есенина. Самокаты предоставляют.

Возрастное ограничение 18+.