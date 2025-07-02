Рязанцам напомнили о профилактике острых кишечных инфекций в детских лагерях

Роспотребнадзор напомнил жителям Рязани и области о том, что в разгаре летняя оздоровительная кампания, и в этот период особенно актуален вопрос профилактики острых кишечных инфекций (ОКИ). Возбудители ОКИ могут попасть в организм человека через пищу, воду, игрушки и другие предметы обихода, а также через грязные руки, что особенно касается детей. Об этом сообщается на сайте ведомства. Летний период создает благоприятные условия для размножения возбудителей ОКИ в окружающей среде. Основные причины заболеваний, передающихся с пищей, связаны с нарушением технологии приготовления блюд, несоблюдением сроков и температур хранения продуктов, а также недостаточной личной гигиеной тех, кто готовит пищу. Чтобы предотвратить заболеваемость ОКИ среди детей и персонала детских оздоровительных организаций, необходимо следовать следующим рекомендациям: строго соблюдать правила личной гигиены: часто и тщательно мыть руки с мылом после улицы, перед едой и после туалета; проводить текущую дезинфекцию помещений, генеральные уборки и обрабатывать технологическое оборудование, а также дезинфицировать столовую посуду с использованием дезинфицирующих средств; для питья использовать только кипяченую, бутилированную или воду гарантированного качества, избегать купания в несанкционированных водоемах; соблюдать сроки и условия хранения продуктов, указанные на упаковке. Не привозить детям скоропортящиеся продукты (колбасы, мясные изделия, салаты, кремовые изделия и др.) при посещении детских оздоровительных учреждений. Как словам экспертов Роспотребнадзора, соблюдение этих рекомендаций поможет избежать заболеваний острыми кишечными инфекциями. При первых признаках болезни необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Роспотребнадзор напомнил жителям Рязани и области о том, что в разгаре летняя оздоровительная кампания, и в этот период особенно актуален вопрос профилактики острых кишечных инфекций (ОКИ).

Возбудители ОКИ могут попасть в организм человека через пищу, воду, игрушки и другие предметы обихода, а также через грязные руки, что особенно касается детей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Летний период создает благоприятные условия для размножения возбудителей ОКИ в окружающей среде. Основные причины заболеваний, передающихся с пищей, связаны с нарушением технологии приготовления блюд, несоблюдением сроков и температур хранения продуктов, а также недостаточной личной гигиеной тех, кто готовит пищу.

Чтобы предотвратить заболеваемость ОКИ среди детей и персонала детских оздоровительных организаций, необходимо следовать следующим рекомендациям:

Строго соблюдать правила личной гигиены: часто и тщательно мыть руки с мылом после улицы, перед едой и после туалета.

Проводить текущую дезинфекцию помещений, генеральные уборки и обрабатывать технологическое оборудование, а также дезинфицировать столовую посуду с использованием дезинфицирующих средств.

Для питья использовать только кипяченую, бутилированную или воду гарантированного качества.

Избегать купания в несанкционированных водоемах.

Соблюдать сроки и условия хранения продуктов, указанные на упаковке.

Не привозить детям скоропортящиеся продукты (колбасы, мясные изделия, салаты, кремовые изделия и др.) при посещении детских оздоровительных учреждений.

Как словам экспертов Роспотребнадзора, соблюдение этих рекомендаций поможет избежать заболеваний острыми кишечными инфекциями. При первых признаках болезни необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Фото: Администрация Рязани