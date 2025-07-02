Россияне массово пожаловались на сбой в работе сервиса Headhunter

За сутки о проблемах сообщили почти 1,5 тысячи человек. 62% пользователей заявили, что сбой произошел в работе сайта, еще 19% не получили доступ к мобильному приложению, у 10% не работал личный кабинет. В некоторых обращениях указано, что при попытке входа появлялась надпись «сервис недоступен».

Россияне массово пожаловались на сбой в работе сервиса Headhunter. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

За сутки о проблемах сообщили почти 1,5 тысячи человек. 62% пользователей заявили, что сбой произошел в работе сайта, еще 19% не получили доступ к мобильному приложению, у 10% не работал личный кабинет.

В некоторых обращениях указано, что при попытке входа появлялась надпись «сервис недоступен».