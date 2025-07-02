Россиянам назвали топ-10 самых дешевых автомобилей
Самый дешевый новый автомобиль в России сегодня стоит 750 тысяч рублей. Это седан Lada Granta в базовой комплектации Standard. На втором месте находится трехдверная Lada Niva Legend. Ее цена — от 1 млн рублей. Далее идет Lada Niva Travel от 1,3 млн. Четвертое и пятое места занимают BAIC U5 Plus (от 1,39 млн рублей) и Lada Vesta (от 1,46 млн рублей).
Россиянам назвали топ-10 самых дешевых автомобилей. Об этом пишет портал «Автоновости дня».
Самый дешевый новый автомобиль в России сегодня стоит 750 тысяч рублей. Это седан Lada Granta в базовой комплектации Standard.
На втором месте находится трехдверная Lada Niva Legend. Ее цена — от 1 млн рублей.
Далее идет Lada Niva Travel от 1,3 млн.
Четвертое и пятое места занимают BAIC U5 Plus (от 1,39 млн рублей) и Lada Vesta (от 1,46 млн рублей).
В топ-10 попали Livan X3 Pro (от 1,48 млн рублей), Changan Alsvin (от 1,5 млн рублей), УАЗ «Хантер» (от 1,51 млн рублей), JAC JS3 (от 1,55 млн рублей) и Lada Largus (от 1,66 млн рублей).
Фото: Lada