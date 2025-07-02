Россиянам назвали топ-10 самых дешевых автомобилей

Самый дешевый новый автомобиль в России сегодня стоит 750 тысяч рублей. Это седан Lada Granta в базовой комплектации Standard. На втором месте находится трехдверная Lada Niva Legend. Ее цена — от 1 млн рублей. Далее идет Lada Niva Travel от 1,3 млн. Четвертое и пятое места занимают BAIC U5 Plus (от 1,39 млн рублей) и Lada Vesta (от 1,46 млн рублей).