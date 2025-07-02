Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 02
19°
Чтв, 03
24°
Птн, 04
27°
ЦБ USD 78.42 -0.11 02/07
ЦБ EUR 92.74 0.47 02/07
Нал. USD 79.00 / 79.00 02/07 08:55
Нал. EUR 91.41 / 92.67 02/07 08:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
Вчера 15:20
5 615
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
5 575
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
3 951
Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
30 874
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Россиянам назвали топ-10 самых дешевых автомобилей
Самый дешевый новый автомобиль в России сегодня стоит 750 тысяч рублей. Это седан Lada Granta в базовой комплектации Standard. На втором месте находится трехдверная Lada Niva Legend. Ее цена — от 1 млн рублей. Далее идет Lada Niva Travel от 1,3 млн. Четвертое и пятое места занимают BAIC U5 Plus (от 1,39 млн рублей) и Lada Vesta (от 1,46 млн рублей).

Россиянам назвали топ-10 самых дешевых автомобилей. Об этом пишет портал «Автоновости дня».

Самый дешевый новый автомобиль в России сегодня стоит 750 тысяч рублей. Это седан Lada Granta в базовой комплектации Standard.

На втором месте находится трехдверная Lada Niva Legend. Ее цена — от 1 млн рублей.

Далее идет Lada Niva Travel от 1,3 млн.

Четвертое и пятое места занимают BAIC U5 Plus (от 1,39 млн рублей) и Lada Vesta (от 1,46 млн рублей).

В топ-10 попали Livan X3 Pro (от 1,48 млн рублей), Changan Alsvin (от 1,5 млн рублей), УАЗ «Хантер» (от 1,51 млн рублей), JAC JS3 (от 1,55 млн рублей) и Lada Largus (от 1,66 млн рублей).

Фото: Lada