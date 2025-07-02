Россиянам назвали признаки работы на смартфоне вредоносного ПО

Отмечается, что подобные такие программы сложно обнаружить, но они все равно оставляют следы, указывающие на сталкинг или шпионаж. Один из главных признаков — сильный и постоянный нагрев устройства. Шпионские программы работают в фоновом режиме, заставляя процессор работать с повышенной нагрузкой, из-за чего телефон остается теплым даже в состоянии покоя. Еще один показатель — значительное увеличение расхода энергии из-за активности вредоносного ПО. Это может привести к быстрой разрядке аккумулятора.

Ревнивые или подозрительные партнеры также как и киберпреступники могут установить на смартфон жертвы вредоносное программное обеспечение для слежки. Об этом пишет издание The Sun со ссылкой на главу компании QR Code Generator Марка Поркара.

Отмечается, что подобные такие программы сложно обнаружить, но они все равно оставляют следы, указывающие на сталкинг или шпионаж.

Один из главных признаков — сильный и постоянный нагрев устройства. Шпионские программы работают в фоновом режиме, заставляя процессор работать с повышенной нагрузкой, из-за чего телефон остается теплым даже в состоянии покоя.

Еще один показатель — значительное увеличение расхода энергии из-за активности вредоносного ПО. Это может привести к быстрой разрядке аккумулятора.

Высокий расход интернет-трафика также должен насторожить. Шпионские приложения используют мобильный интернет для передачи собранных данных на удаленный сервер.

Сообщения со случайными символами, которые быстро исчезают, могут указывать на получение команд от вредоносного ПО.

Самопроизвольное включение экрана, посторонние звуки при разговорах или другие сбои могут свидетельствовать о доступе к функциям устройства, таким как микрофон и камера.