Россия расширяет утилизационный сбор на ввозимые автомобили

В России планируют расширить действие утилизационного сбора на новые автомобили. Инициативу предложил министр промышленности и торговли Антон Алиханов, сообщает ТАСС. Предложение уже направлено председателю правительства Михаилу Мишустину. «Мы обсудили с председателем вопрос автопрома и пришли к выводу, что утилизационный сбор должен касаться автомобилей, ввозимых физическими лицами, с мощностью 160 л. с. и более», — отметил Алиханов. По его словам, реализация этого предложения позволит использовать дополнительные средства для стимулирования спроса на автомобили. Важно отметить, что для автомобилей с объемом двигателя до трех литров для физических лиц действуют льготные коэффициенты при расчете утильсбора. С 1 мая в России была изменена формула расчета утилизационного сбора на автомобили из стран Евразийского экономического союза. Новая методика учитывает не только разницу в пошлинах, но и в акцизах и НДС, которые уплачиваются при легализации импортируемых машин. Формула также учитывает различие между задекларированной ценой автомобиля и его средней рыночной стоимостью, которая определена в специальном перечне Минпромторга.

В России планируют расширить действие утилизационного сбора на новые автомобили. Инициативу предложил министр промышленности и торговли Антон Алиханов, сообщает ТАСС. Предложение уже направлено председателю правительства Михаилу Мишустину.

«Мы обсудили с председателем вопрос автопрома и пришли к выводу, что утилизационный сбор должен касаться автомобилей, ввозимых физическими лицами, с мощностью 160 л. с. и более», — отметил Алиханов.

По его словам, реализация этого предложения позволит использовать дополнительные средства для стимулирования спроса на автомобили.

Важно отметить, что для автомобилей с объемом двигателя до трех литров для физических лиц действуют льготные коэффициенты при расчете утильсбора.

С 1 мая в России была изменена формула расчета утилизационного сбора на автомобили из стран Евразийского экономического союза. Новая методика учитывает не только разницу в пошлинах, но и в акцизах и НДС, которые уплачиваются при легализации импортируемых машин.

Формула также учитывает различие между задекларированной ценой автомобиля и его средней рыночной стоимостью, которая определена в специальном перечне Минпромторга.