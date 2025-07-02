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Российским водителям напомнили о штрафах за брошенный из окна окурок
Автоюрист отметил, что у каждого региона есть своя статья, регулирующая правонарушение. По ней водителя привлекут к ответственности и выпишут штраф. Если от окурка что-нибудь загорится, могут возникнуть гражданско-правовые последствия. Это будет считаться причинением вреда имуществу, и за данное нарушение заведут уголовное дело. Так, за брошенный из окна окурок гражданам грозит штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей, должностным лицам — от 10 до 30 тысяч рублей, а юрлицам — от 100 до 250 тысяч рублей.

Российским водителям напомнили о штрафах за брошенный из окна окурок. Об этом автоюрист Лев Воропаев 2 июля рассказал «Газете.Ru».

Он отметил, что у каждого региона есть своя статья, регулирующая данное правонарушение. По ней водителя привлекут к ответственности и выпишут штраф. Если от окурка что-нибудь загорится, могут возникнуть гражданско-правовые последствия. Это будет считаться причинением вреда имуществу, и за нарушение на водителя заведут уголовное дело.

Так, за брошенный из окна окурок гражданам грозит штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей, должностным лицам — от 10 до 30 тысяч рублей, а юрлицам — от 100 до 250 тысяч рублей.