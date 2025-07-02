Российские подростки смогут оплачивать покупки в магазинах биометрией

До конца текущей недели Сбербанк запустит новую услугу — оплату по биометрии, доступную для жителей России в возрасте от 14 лет. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев на Финансовом конгрессе Банка России. По предварительным оценкам, воспользоваться этой услугой смогут более 6,5 миллионов россиян в возрасте от 14 до 17 лет. Оплата по биометрии будет доступна не только клиентам Сбербанка, но и пользователям других финансовых организаций, имеющим Сбер ID. Сбербанк подчеркнул, что данная функция отвечает запросам молодой аудитории. Исследования показывают, что более 50% пользователей сервисов оплаты младше 18 лет ежедневно используют бесконтактные методы, включая платежные стикеры. Внедрение «оплаты улыбкой» также направлено на снижение рисков мошенничества и кражи личных данных. Для подключения новой опции подросткам потребуется дать согласие на сдачу биометрических данных через сайт «Госуслуги» и получить одобрение родителей.

До конца текущей недели Сбербанк запустит новую услугу — оплату по биометрии, доступную для жителей России в возрасте от 14 лет. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев на Финансовом конгрессе Банка России.

По предварительным оценкам, воспользоваться этой услугой смогут более 6,5 миллионов россиян в возрасте от 14 до 17 лет. Оплата по биометрии будет доступна не только клиентам Сбербанка, но и пользователям других финансовых организаций, имеющим Сбер ID.

Сбербанк подчеркнул, что данная функция отвечает запросам молодой аудитории. Исследования показывают, что более 50% пользователей сервисов оплаты младше 18 лет ежедневно используют бесконтактные методы, включая платежные стикеры. Внедрение «оплаты улыбкой» также направлено на снижение рисков мошенничества и кражи личных данных.

Для подключения новой опции подросткам потребуется дать согласие на сдачу биометрических данных через сайт «Госуслуги» и получить одобрение родителей.

Фото: Сбербанк