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Работникам одной из рязанских организаций два месяца не выплачивали зарплату
Установлено, что четырем работникам более двух месяцев не выплачивали зарплату без уважительных причин. Общая сумма задолженности составила более 259 тысяч рублей. Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

Работникам одной из организаций Скопинского района два месяца не выплачивали зарплату. Об этом сообщила 2 июля пресс-служба облпрокуратуры.

Установлено, что четырем работникам более двух месяцев не выплачивали зарплату без уважительных причин. Общая сумма задолженности составила более 259 тысяч рублей.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата свыше двух месяцев заработной платы).