Пять населенных пунктов в Клепиковском районе останутся без света 3 июля
В четверг, 3 июля, с 09:00 до 16:00 электричество отключат в населенных пунктах: Акулово, Дмитриево, Колесниково, Малахово, Октябрь. Отключение связано с плановыми работами.
Пять населенных пунктов в Клепиковском районе останутся без света 3 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.
В четверг, 3 июля, с 09:00 до 16:00 электричество отключат в населенных пунктах: Акулово, Дмитриево, Колесниково, Малахово, Октябрь.
Отключение связано с плановыми работами.