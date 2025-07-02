Пять населенных пунктов в Клепиковском районе останутся без света 3 июля

В четверг, 3 июля, с 09:00 до 16:00 электричество отключат в населенных пунктах: Акулово, Дмитриево, Колесниково, Малахово, Октябрь. Отключение связано с плановыми работами.