Под Рязанью легковушка врезалась в барьерное ограждение

Авария случилась в Рыбновском районе рядом с деревней Зеленинские Дворики. Судя по кадрам, на месте работала полиция. По данным портала, водитель жив. Подробности происшествия неизвестны.