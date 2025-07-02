Под Рязанью легковушка врезалась в барьерное ограждение
Авария случилась в Рыбновском районе рядом с деревней Зеленинские Дворики. Судя по кадрам, на месте работала полиция. По данным портала, водитель жив. Подробности происшествия неизвестны.
Под Рязанью легковушка врезалась в барьерное ограждение. Об этом сообщил Telegram-канал «Топор Новости Рязани».
Авария случилась в Рыбновском районе рядом с деревней Зеленинские Дворики. Судя по кадрам, на месте работала полиция.
По данным портала, водитель жив. Подробности происшествия неизвестны.