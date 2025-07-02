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Названо число россиян, посещающих кафе с питомцами
Чаще всего в такие места ходят молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (41%). Также к пэт-френдли пространствам чаще обращаются люди с высоким уровнем дохода (34%) и те, кто живет один (31%). Посетители, которые уже были в таких местах, в основном довольны. Они считают их уютными и комфортными. 78% отметили, что атмосфера напоминает домашнюю — теплую и расслабленную. 77% считают плюсом возможность приходить с питомцем и не оставлять его на улице. 75% оценили возможность пообщаться с другими животными. 73% сообщили, что настроение после посещения таких мест улучшается.

Каждый четвертый россиянин (23%) посещал заведения, дружелюбные к домашним животным: кафе, рестораны, магазины, отели, офисы или развлекательные центры. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на опрос аналитического центра НАФИ.

Чаще всего в такие места ходят молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (41%). Также к пэт-френдли пространствам чаще обращаются люди с высоким уровнем дохода (34%) и те, кто живет один (31%).

Однако для большинства россиян (77%) концепция пэт-френдли пока остается только на бумаге. Они еще не сталкивались с заведениями, которые допускают питомцев.

Посетители, которые уже были в таких местах, в основном довольны. Они считают их уютными и комфортными. 78% отметили, что атмосфера напоминает домашнюю — теплую и расслабленную. 77% считают плюсом возможность приходить с питомцем и не оставлять его на улице. 75% оценили возможность пообщаться с другими животными. 73% сообщили, что настроение после посещения таких мест улучшается.

Однако 40% столкнулись с повышенным уровнем шума из-за животных. 38% заметили неприятные запахи. 33% отметили ухудшение чистоты по сравнению с заведениями, где питомцев не допускают.