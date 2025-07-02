На рязанской трассе М-5 образовалась пробка из-за ДТП
Затор образовался от деревни Высокое до населенного пункта Зеленинские Дворики Рыбновского района в сторону Москвы. На месте происшествия работает полиция. Официально информацию не комментировали.
На рязанской трассе М-5 образовалась пробка из-за ДТП с фурой. Об этом сообщили в Telegram-канале «M5 Ural Team».
Затор образовался от деревни Высокое до населенного пункта Зеленинские Дворики Рыбновского района в сторону Москвы.
На месте происшествия работает полиция. Официально информацию не комментировали.
Видео: Telegram-канал «M5 Ural Team»