Миронов предложил расширить «российскую полку» для поддержки местных производителей

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» и глава думской фракции Сергей Миронов заявил о необходимости расширения законопроекта о «российской полке», включив в него обязательную долю социально значимых продуктов от региональных производителей. Об этом пишут РИА Новости. Депутат отметил, что на полках супермаркетов должна присутствовать продукция местных производителей, и ее доля не может быть менее 10% от всего ассортимента продовольствия. Миронов подчеркнул, что данная инициатива уже была предложена депутатами Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду», и теперь партия планирует внести эту норму как поправку к правительственному проекту. По его мнению, это поможет поддержать местных производителей, устранить спекулятивных перекупщиков и повысить конкуренцию на рынке, что в свою очередь приведет к снижению цен на продукты питания. Политик также отметил, что действующая редакция законопроекта, который сейчас дорабатывается правительством, касается только непродовольственных товаров, в то время как цены на продукты питания продолжают расти. Миронов указал на то, что крупные торговые сети предпочитают работать с агрохолдингами и посредниками, что затрудняет доступ мелких и средних фермеров к торговым сетям и приводит к увеличению логистических издержек. «Российская полка» должна стать реальным инструментом социальной справедливости, а не просто витриной отчетности", — заключил Миронов.

Глава думской фракции Сергей Миронов заявил о необходимости расширения законопроекта о «российской полке», включив в него обязательную долю социально значимых продуктов от региональных производителей. Об этом пишут РИА Новости.

Депутат отметил, что на полках супермаркетов должна присутствовать продукция местных производителей, и ее доля не может быть менее 10% от всего ассортимента продовольствия.

Миронов подчеркнул, что данная инициатива уже была предложена депутатами Госдумы, и теперь планируется внести эту норму как поправку к правительственному проекту. По его мнению, это поможет поддержать местных производителей, устранить спекулятивных перекупщиков и повысить конкуренцию на рынке, что в свою очередь приведет к снижению цен на продукты питания.

Политик также отметил, что действующая редакция законопроекта, который сейчас дорабатывается правительством, касается только непродовольственных товаров, в то время как цены на продукты питания продолжают расти. Миронов указал на то, что крупные торговые сети предпочитают работать с агрохолдингами и посредниками, что затрудняет доступ мелких и средних фермеров к торговым сетям и приводит к увеличению логистических издержек.

«Российская полка» должна стать реальным инструментом социальной справедливости, а не просто витриной отчетности", — заключил Миронов.