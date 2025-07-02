Минобороны РФ рассказало о суточных потерях ВСУ в зоне спецоперации

Вооруженные силы России поразили предприятия военно-промышленного комплекса Украины, цеха сборки ударных беспилотников и места их хранения. Также ликвидированы склады боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ. ПВО сбили семь управляемых авиабомб и 131 БПЛА. ВСУ потеряли более 1 235 военнослужащих.