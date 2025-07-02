Медведев назвал число россиян, принятых на службу с начала года
Председатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что в ВС РФ за первую половину 2025 года поступило более 210 тыс. контрактников. В добровольческие подразделения с начала года принято свыше 18 тыс. человек.
Медведев назвал число россиян, принятых на службу с начала года. Его цитирует ТАСС.
Председатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что в ВС РФ за первую половину 2025 года поступило более 210 тыс. контрактников.
В добровольческие подразделения с начала года принято свыше 18 тыс. человек.