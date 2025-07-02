Mash: ВС РФ открыли прямую дорогу на Сумы

По данным канала, украинцев «выбили» из села Юнаковка силами 11-й и 83-й бригад ВДВ. Отмечается, что штурм Юнаковки длился 38 дней. «Это стратегическая высота и самый укрепленный пункт перед областным центром — городом Сумы. После его взятия под наш контроль перешла прямая трасса Сумы — Суджа. Следующий населенный пункт на пути российских десантников — Кияница», — отметили в посте.