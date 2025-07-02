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Макрон сообщил Зеленскому о позиции Путина по Украине после телефонного разговора
Президент Франции Эмманюэль Макрон после телефонного разговора с главой РФ связался с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg. В ходе общения Макрон рассказал Зеленскому о содержании своего разговора с Путиным, отметив, что позиция российского президента по украинскому вопросу осталась неизменной. По информации пресс-службы Кремля, Путин акцентировал внимание Макрона на том, что долгосрочное урегулирование конфликта в Украине должно учитывать коренные причины, а также основывать свои решения на реальных условиях на месте. Это был первый телефонный разговор между лидерами России и Франции за почти три года. Беседа продолжалась более двух часов и стала продолжением предыдущих обсуждений, которые состоялись в сентябре 2022 года. Тогда основными темами были ситуация вокруг Запорожской АЭС, обстрелы гражданских объектов в Донбассе и перспективы зерновой сделки.

Президент Франции Эмманюэль Макрон после телефонного разговора с главой РФ связался с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

В ходе общения Макрон рассказал Зеленскому о содержании своего разговора с Путиным, отметив, что позиция российского президента по украинскому вопросу осталась неизменной.

По информации пресс-службы Кремля, Путин акцентировал внимание Макрона на том, что долгосрочное урегулирование конфликта в Украине должно учитывать коренные причины, а также основывать свои решения на реальных условиях на месте.

Это был первый телефонный разговор между лидерами России и Франции за почти три года. Беседа продолжалась более двух часов и стала продолжением предыдущих обсуждений, которые состоялись в сентябре 2022 года. Тогда основными темами были ситуация вокруг Запорожской АЭС, обстрелы гражданских объектов в Донбассе и перспективы зерновой сделки.

Стоит отметить, что серия телефонных переговоров между Макроном и Путиным была прервана после инцидента, когда французский президент нарушил конфиденциальность одного из разговоров, привлекая к нему журналистов. Как указывал глава России, французский коллега не предупредил его о том, что в беседе участвуют посторонние.

Фото: Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС