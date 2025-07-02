Латвия и Литва решили не признавать российские пятилетние небиометрические загранпаспорт

Отмечается, что решение было принято вслед за Данией, Францией, Чехией и Эстонией. В Литве с 1 июня въезд, выезд и пребывание россиян осуществляется только с десятилетним биометрическим загранпаспортом. В Латвии — с 15 июля.