Главе скопинской администрации вынесли представление

Представление главе администрации района вынесли за несанкционированную свалку, которую обнаружили на улице Октябрьской. Отмечается, что она образовалась рядом с площадкой для сбора бытовых отходов на площади около 100 кв. м. После вмешательства прокуратуры свалку ликвидировали.