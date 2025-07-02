Главе скопинской администрации вынесли представление
Представление главе администрации района вынесли за несанкционированную свалку, которую обнаружили на улице Октябрьской. Отмечается, что она образовалась рядом с площадкой для сбора бытовых отходов на площади около 100 кв. м. После вмешательства прокуратуры свалку ликвидировали.
Главе скопинской администрации вынесли представление. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Представление главе администрации района вынесли за несанкционированную свалку, которую обнаружили на улице Октябрьской. Отмечается, что она образовалась рядом с площадкой для сбора бытовых отходов на площади около 100 кв. м.
После вмешательства прокуратуры свалку ликвидировали.