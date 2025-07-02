Эксперты пообещали, что коммуналка в России не подорожает в ближайшие полгода

В ближайшие полгода тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России не подорожают. Об этом сообщила «Газете.Ru» со ссылкой на эксперта по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилла Селезнева. Он отметил, что традиционно коммунальные платежи индексируются летом, и в зимний период, как правило, повышаются другие тарифы, например, на проезд. Селезнев добавил, что закон регулирует частоту и темпы повышения тарифов, однако в будущем предприятия ЖКХ могут быть вынуждены увеличить тарифы до 20% из-за накопленных издержек. По его словам, это цифры все еще заниженные, учитывая высокий уровень износа оборудования, рост зарплат сотрудников и дефицит кадров в сфере ЖКХ. Эксперт также подчеркнул, что расходы государственных монополий, связанных с проектами, такими как газопроводы в Китай и строительство инфраструктуры на Дальнем Востоке, в конечном итоге ложатся на плечи потребителей. С 1 июля ожидается рост цен на ЖКУ до 40% в некоторых городах России. В Москве и Санкт-Петербурге тарифы вырастут на 8,6% и 15% соответственно, а в Ижевске и Омске — на 38% и почти 39,6%.

В ближайшие полгода тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России не подорожают. Об этом сообщила «Газете.Ru» со ссылкой на эксперта по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилла Селезнева. Он отметил, что традиционно коммунальные платежи индексируются летом, и в зимний период, как правило, повышаются другие тарифы, например, на проезд.

Селезнев добавил, что закон регулирует частоту и темпы повышения тарифов, однако в будущем предприятия ЖКХ могут быть вынуждены увеличить тарифы до 20% из-за накопленных издержек. По его словам, это цифры все еще заниженные, учитывая высокий уровень износа оборудования, рост зарплат сотрудников и дефицит кадров в сфере ЖКХ.

Эксперт также подчеркнул, что расходы государственных монополий, связанных с проектами, такими как газопроводы в Китай и строительство инфраструктуры на Дальнем Востоке, в конечном итоге ложатся на плечи потребителей. С 1 июля ожидается рост цен на ЖКУ до 40% в некоторых городах России. В Москве и Санкт-Петербурге тарифы вырастут на 8,6% и 15% соответственно, а в Ижевске и Омске — на 38% и почти 39,6%.