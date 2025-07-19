Жители Дашково-Песочни пожаловались на подростков с ножами

В Рязани жители микрорайона Дашково-Песочня выражают обеспокоенность по поводу поведения подростков в парке «Серая шейка». Об этом сообщается в телеграм-канале «Подслушано в Рязани». По сообщениям местных жителей, группа подростков регулярно собирается в этом месте, устраивая шумные вечеринки с громкой музыкой и кострами. Ситуация обострилась, когда молодые люди начали кричать: «убери нож», — и, по словам подписчиков телеграм-канала, устраивать настоящую бойню.

В Рязани жители микрорайона Дашково-Песочня выражают обеспокоенность по поводу поведения подростков в парке «Серая шейка». Об этом сообщается в телеграм-канале «Подслушано в Рязани».

По сообщениям местных жителей, группа подростков регулярно собирается в этом месте, устраивая шумные вечеринки с громкой музыкой и кострами.

Ситуация обострилась, когда молодые люди начали кричать: «убери нож», — и, по словам подписчиков телеграм-канала, устраивать настоящую бойню.

Фото: Подслушано в Рязани