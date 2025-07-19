В Рязанском центре народного творчества состоялась презентация этнографического журнала

В областном научно-методическом центре народного творчества состоялась презентация специального выпуска журнала «Рязанский этнографический вестник», приуроченная к Единому дню фольклора. Этот выпуск продолжает публикацию исследования «Диалектный словарь народной культуры и быта Рязанского края. Материалы к Рязанскому областному словарю», автором которого является кандидат филологических наук Елена Осипова. Об этом сообщили в группе ВКонтакте Рязанского областного научно-методического центра народного творчества. Словарь включает уникальные рязанские материалы, собранные в удаленных и труднодоступных поселениях региона, и охватывает лексику материальной и духовной культуры местных жителей. Первая часть исследования была представлена ровно год назад. В рамках мероприятия участники возложили цветы к памятникам известным педагогам и этнографам Н. И. Лебедевой и В. В. Коростылеву на Скорбященском кладбище Рязани, а также к мемориальной доске Н. И. Лебедевой на фасаде рязанской школы № 1.Кроме того, в центре прошло заседание экспертного совета по объектам нематериального этнокультурного достояния (ОНЭД) Рязанской области, где ученые и деятели культуры обсудили объекты, претендующие на внесение в региональный реестр ОНЭД.

В областном научно-методическом центре народного творчества состоялась презентация специального выпуска журнала «Рязанский этнографический вестник», приуроченная к Единому дню фольклора. Этот выпуск продолжает публикацию исследования «Диалектный словарь народной культуры и быта Рязанского края. Материалы к Рязанскому областному словарю», автором которого является кандидат филологических наук Елена Осипова. Об этом сообщили в группе ВКонтакте Рязанского областного научно-методического центра народного творчества.

Словарь включает уникальные рязанские материалы, собранные в удаленных и труднодоступных поселениях региона, и охватывает лексику материальной и духовной культуры местных жителей. Первая часть исследования была представлена ровно год назад.

В рамках мероприятия участники возложили цветы к памятникам известным педагогам и этнографам Н. И. Лебедевой и В. В. Коростылеву на Скорбященском кладбище Рязани, а также к мемориальной доске Н. И. Лебедевой на фасаде рязанской школы № 1.

Кроме того, в центре прошло заседание экспертного совета по объектам нематериального этнокультурного достояния (ОНЭД) Рязанской области, где ученые и деятели культуры обсудили объекты, претендующие на внесение в региональный реестр ОНЭД.

Фото: Рязанский областной научно-методический центр народного творчества