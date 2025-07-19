В РПЦ призвали девушек не торопиться с рождением детей

В Русской Православной Церкви (РПЦ) призвали девушек не спешить с рождением детей, особенно в молодом возрасте. Протоиерей Максим Первозванский отметил, что исследования показывают, что ранние роды могут негативно сказаться на вероятности появления второго и третьего ребенка. Он подчеркнул важность получения образования и создания семьи перед тем, как принимать решение о материнстве. По словам священника, девушки до 22-24 лет могут не осознавать всей ответственности, связанной с воспитанием детей. Он также выразил недоумение по поводу поддержки ранних родов, таких как студенческие или внебрачные, и считает, что материальная помощь для молоденьких матерей — это «категорически неправильно».

В Русской Православной Церкви (РПЦ) призвали девушек не спешить с рождением детей, особенно в молодом возрасте. Протоиерей Максим Первозванский отметил, что исследования показывают, что ранние роды могут негативно сказаться на вероятности появления второго и третьего ребенка. Он подчеркнул важность получения образования и создания семьи перед тем, как принимать решение о материнстве.

По словам священника, девушки до 22-24 лет могут не осознавать всей ответственности, связанной с воспитанием детей. Он также выразил недоумение по поводу поддержки ранних родов, таких как студенческие или внебрачные, и считает, что материальная помощь для молоденьких матерей — это «категорически неправильно».