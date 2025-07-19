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Украина выдвинула предложение провести новый раунд переговоров с Россией
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил провести новый раунд переговоров с Москвой на следующей неделе. Об этом сообщила «Газета. ру» со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского. Зеленский подчеркнул необходимость увеличения переговорной динамики и добивания прекращения огня. В последние дни продолжаются обсуждения с российской стороной по вопросам обменов пленными, о которых стороны договорились на встрече в Стамбуле. Президент отметил, что после достижения согласия о прекращении огня должна состояться встреча на уровне лидеров для обеспечения стабильного мира. Украина готова к такому диалогу. Аналогично, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона призывает оказать давление на Украину для организации нового раунда переговоров, при этом важную роль могут сыграть США и их администрация.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил провести новый раунд переговоров с Москвой на следующей неделе. Об этом сообщила «Газета. ру» со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский подчеркнул необходимость увеличения переговорной динамики и добивания прекращения огня. В последние дни продолжаются обсуждения с российской стороной по вопросам обменов пленными, о которых стороны договорились на встрече в Стамбуле.

Президент отметил, что после достижения согласия о прекращении огня должна состояться встреча на уровне лидеров для обеспечения стабильного мира. Украина готова к такому диалогу.

Аналогично, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона призывает оказать давление на Украину для организации нового раунда переговоров, при этом важную роль могут сыграть США и их администрация.