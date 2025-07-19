Рязанскому инвалиду через суд вернули деньги за покупку льготного лекарства

Выяснилось, что житель Шиловского района состоит на диспансерном учете, но не получил необходимый препарат в соответствии с законодательством. В результате он был вынужден приобрести медикамент за свой счет. Прокурор потребовал от регионального минздрава обеспечить мужчину лекарством, возместить ему расходы и компенсировать моральный вред. Суд удовлетворил требования прокурора. Заявителю присудили более 130 тысяч рублей.

Рязанскому инвалиду через суд вернули деньги за покупку льготного лекарства. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Выяснилось, что житель Шиловского района состоит на диспансерном учете, но не получил необходимый препарат в соответствии с законодательством. В результате он был вынужден приобрести медикамент за свой счет.

Прокурор потребовал от регионального минздрава обеспечить мужчину лекарством, возместить ему расходы и компенсировать моральный вред.

Суд удовлетворил требования прокурора. Заявителю присудили более 130 тысяч рублей.