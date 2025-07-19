Рязанцы рассказали, куда отправятся в отпуск

Отмечается, что для семейного отдыха чаще выбирают Турцию и Египет, однако популярность набирают также ОАЭ за счет выгодных цен и быстрого строительства новых отелей. Для активного отдыха наиболее распространены Таиланд, Пхукет, Паттайя, Куба и Шри-Ланка. Благодаря появлению прямых рейсов до Сухума, Абхазия также осталась в топе предпочтений. Для внутреннего туризма приоритет отдают Алтаю, Камчатке и Дагестану Путешествуют жители региона и по Рязанской области — популярно размещение в глэмпингах и сплавы по рекам.

Рязанцы рассказали, куда отправятся в отпуск. Об этом передает телеканал ТКР со ссылкой на одно из городских турагентств.

Отмечается, что для семейного отдыха чаще выбирают Турцию и Египет, однако популярность набирают также ОАЭ за счет выгодных цен и быстрого строительства новых отелей.

Для активного отдыха наиболее распространены Таиланд, Пхукет, Паттайя, Куба и Шри-Ланка.

Благодаря появлению прямых рейсов до Сухума, Абхазия также осталась в топе предпочтений.

Для внутреннего туризма приоритет отдают Алтаю, Камчатке и Дагестану

Путешествуют жители региона и по Рязанской области — популярно размещение в глэмпингах и сплавы по рекам.