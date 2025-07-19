Россияне хранят в банках более 60 трлн рублей

На 1 июля 2025 года общий объем этих денег достиг ₽60,3 трлн, что стало историческим максимумом с начала наблюдения в 2012 году. Остатки на рублевых текущих счетах выросли на 3,0% (+₽0,5 трлн) и составили ₽17,27 трлн. Средства на рублевых срочных вкладах также увеличились на 1,0% (+₽0,4 трлн), достигнув ₽42,99 трлн. В рублевом эквиваленте прирост средств в иностранной валюте был более сдержанным — всего ₽17 млрд (+0,6%), в то время как рублевые средства выросли на 1,5% (+₽0,8 трлн). Центробанк также отметил, что максимальные ставки по вкладам в июне продолжили снижаться в соответствии с ключевой ставкой, которая уменьшилась на 1,1 процентных пункта до 18,3% к концу месяца.

В июне 2025 года средства населения в банках увеличились на 1,5%, что эквивалентно ₽0,9 трлн, после сравнительно низкого роста в мае (+0,2%). Об этом пишет РБК со ссылкой на Банк России.

На 1 июля 2025 года общий объем этих денег достиг ₽60,3 трлн, что стало историческим максимумом с начала наблюдения в 2012 году.

Остатки на рублевых текущих счетах выросли на 3,0% (+₽0,5 трлн) и составили ₽17,27 трлн. Средства на рублевых срочных вкладах также увеличились на 1,0% (+₽0,4 трлн), достигнув ₽42,99 трлн.

В рублевом эквиваленте прирост средств в иностранной валюте был более сдержанным — всего ₽17 млрд (+0,6%), в то время как рублевые средства выросли на 1,5% (+₽0,8 трлн).

Центробанк также отметил, что максимальные ставки по вкладам в июне продолжили снижаться в соответствии с ключевой ставкой, которая уменьшилась на 1,1 процентных пункта до 18,3% к концу месяца.