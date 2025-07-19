Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 19
26°
Вск, 20
23°
Пнд, 21
26°
ЦБ USD 78.31 0.12 19/07
ЦБ EUR 91.08 0.11 19/07
Нал. USD 79.25 / 79.00 19/07 08:00
Нал. EUR 91.90 / 92.00 19/07 08:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
11 июля 15:29
3 079
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
18 344
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
11 321
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
6 358
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Россияне хранят в банках более 60 трлн рублей
На 1 июля 2025 года общий объем этих денег достиг ₽60,3 трлн, что стало историческим максимумом с начала наблюдения в 2012 году. Остатки на рублевых текущих счетах выросли на 3,0% (+₽0,5 трлн) и составили ₽17,27 трлн. Средства на рублевых срочных вкладах также увеличились на 1,0% (+₽0,4 трлн), достигнув ₽42,99 трлн. В рублевом эквиваленте прирост средств в иностранной валюте был более сдержанным — всего ₽17 млрд (+0,6%), в то время как рублевые средства выросли на 1,5% (+₽0,8 трлн). Центробанк также отметил, что максимальные ставки по вкладам в июне продолжили снижаться в соответствии с ключевой ставкой, которая уменьшилась на 1,1 процентных пункта до 18,3% к концу месяца.

В июне 2025 года средства населения в банках увеличились на 1,5%, что эквивалентно ₽0,9 трлн, после сравнительно низкого роста в мае (+0,2%). Об этом пишет РБК со ссылкой на Банк России.

На 1 июля 2025 года общий объем этих денег достиг ₽60,3 трлн, что стало историческим максимумом с начала наблюдения в 2012 году.

Остатки на рублевых текущих счетах выросли на 3,0% (+₽0,5 трлн) и составили ₽17,27 трлн. Средства на рублевых срочных вкладах также увеличились на 1,0% (+₽0,4 трлн), достигнув ₽42,99 трлн.

В рублевом эквиваленте прирост средств в иностранной валюте был более сдержанным — всего ₽17 млрд (+0,6%), в то время как рублевые средства выросли на 1,5% (+₽0,8 трлн).

Центробанк также отметил, что максимальные ставки по вкладам в июне продолжили снижаться в соответствии с ключевой ставкой, которая уменьшилась на 1,1 процентных пункта до 18,3% к концу месяца.