Жителей Рязанской области предупредили о грозе

По данным синоптиков, в ближайший час 18 июля на территории Рязанской области местами ожидаются грозы, в отдельных районах пройдет ливень, град, также ожидается шквалистое усиление ветра порывами 12-17 м/с. Отмечается, что непогода сохранится до конца суток.