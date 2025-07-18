Жителей Рязанской области предупредили о грозе
По данным синоптиков, в ближайший час 18 июля на территории Рязанской области местами ожидаются грозы, в отдельных районах пройдет ливень, град, также ожидается шквалистое усиление ветра порывами 12-17 м/с. Отмечается, что непогода сохранится до конца суток.
Жителей Рязанской области предупредили о грозе. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
По данным синоптиков, в ближайший час 18 июля на территории Рязанской области местами ожидаются грозы, в отдельных районах пройдет ливень, град, также ожидается шквалистое усиление ветра порывами 12-17 м/с.
Отмечается, что непогода сохранится до конца суток.