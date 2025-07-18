Водителям напомнили о повышении штрафов за отказ от остановки по требованию ГАИ

С 18 июля штрафы за отказ от остановки транспортного средства увеличатся до 10 тысяч рублей. Отмечается, что санкции выросли с 500-800 рублей. Причиной роста штрафа назвали рост случаев подобных нарушений. «Дело в том, что отказ остановиться по требованию инспектора ДПС часто происходил в одной очень конкретной ситуации — когда за рулем находился водитель в нетрезвом состоянии. Такие водители понимают, что если они остановятся — их ждет реальный штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав, а если не остановятся — всего лишь 500 рублей», — заключил эксперт.

Водителям напомнили о повышении штрафов за отказ от остановки по требованию ГАИ. Об этом пишет РИА Новости.

С 18 июля штрафы за отказ от остановки транспортного средства увеличатся до 10 тысяч рублей. Отмечается, что санкции выросли с 500-800 рублей.

Причиной роста штрафа назвали рост случаев подобных нарушений.

«Дело в том, что отказ остановиться по требованию инспектора ДПС часто происходил в одной очень конкретной ситуации — когда за рулем находился водитель в нетрезвом состоянии. Такие водители понимают, что если они остановятся — их ждет реальный штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав, а если не остановятся — всего лишь 500 рублей», — заключил эксперт.