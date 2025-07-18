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В Рязанском районе легковушка съехала с дороги
ДТП случилось на трассе в село Льгово. Водитель не справился с управлением и машина вылетела в кювет, после чего врезалась в деревья. Отмечается, что все остались живы. Официальная информация не поступала.

В Рязанском районе легковушка съехала с дороги. Об этом в пятницу, 18 июля, сообщает Telegram-канал «Рязань. Происшествия».

По данным портала, ДТП случилось на трассе в село Льгово. Водитель не справился с управлением и машина вылетела в кювет, после чего врезалась в деревья.

Отмечается, что все остались живы.

Официальная информация не поступала.