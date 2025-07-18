В Рязанской области произошло серьезное ДТП с пострадавшими
Отмечается, что авария случилась на 245 км федеральной трассы М-6 в Скопинском районе. На месте работают сотрудники экстренных служб. Водители сообщают, что на участке пробка растянулась на три километра.
В Рязанской области произошло серьезное ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает Telegram-канал «Тамбов. Происшествия».
Отмечается, что авария случилась на 245 км федеральной трассы М-6 в Скопинском районе.
На месте работают сотрудники экстренных служб.
Водители сообщают, что на участке пробка растянулась на три километра.